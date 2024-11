Ar minkšti baldai vis dar populiariausi?

Kokie baldai populiariausi, atsakyti yra gana sunku. Daug kas priklauso nuo žmogaus poreikių, galimybių ir gyvenimo sąlygų. Tačiau nei vieni namai, netgi darbo vieta neįsivaizduojami be minkštų baldų. Juk sėdėti ir gulėti norime patogiai ir minkštai. O bet kurio įmonės vadovo kabinetas be minkštos sofos ar jaukių krėslų atrodo šaltas ir per daug oficialus. Taigi, minkšti baldai, be abejonės, yra labai populiarūs. Tik skiriasi jų dizainas, paskirtis, spalva ir gamintojas.

Populiariausi minkšti baldai

Paklausiausi minkšti baldai yra sofos ir sofos-lovos. Sofa-lova yra funkcionalesnė, nes ji atlieka ir sėdėjimui, ir miegojimui skirtų baldų funkciją. Tie, kurie renkasi sofą vien sėdėjimui, dažniausiai atsisako sofos-lovos. Paslaptis paprasta. Sofa nuo lovos skiriasi tuo, kad jos minkštoji dalis yra labiau pritvirtinta prie rėmo. Be to, sofos yra įvairesnių formų ir spalvinių gamų. Taigi, pasirinkimas platesnis, kai kalba sukasi apie išvaizdą. Sofa užima mažiau vietos. Tačiau tuose namuose, kur labai aktualu turėti ir sėdėjimui, ir gulėjimui skirtus baldus ir, tuo pačiu, taupyti erdvę, sofa-lova – idealus pasirinkimas.

Kiti pagal populiarumą minkštieji baldai – minkšti kampai. Jų privalumas tas, jog jie gali būti statomi kampe, turėti papildomų pristatomų detalių ir dažnai atrodo gana prabangiai. Be to, dažną kampą galima išlankstyti ir panaudoti kaip lovą. Be to, kampuose montuojami ir papildomo funkcionalumo moduliai – staliukai, lentynėlės, net išvažiuojami barai, butelių laikikliai ir kt. Taigi, dizaino pasirinkimas begalinis.

Toliau seka foteliai ir pufai. Šiandien labai madinga visiškai šių baldų nederinti prie sofų ar kampų. Galima sukurti išties originalų dizainą.

Kur statomi minkštieji baldai

Tie laikai, kai namų interjerui buvo taikomos griežtos taisyklės, jau seniai praeityje. Mūsų minėti baldai dažniausiai yra minkštieji svetainės baldai. Tačiau mažesnės sofos, įvairiausių formų pufai, banketės, kėdės su minkšta dalimi šiandien naudojami visose erdvėse – prieškambaryje, vonioje, virtuvėje, kabinete, terasoje ir bet kur kitur.

Sunkiai įsivaizduojamas vaikų kambarys be minkštų baldų. Tik reikia atminti, jog mažyliai mėgsta išdykauti ir baldų nesaugo. Tad reikėtų rinktis patvarius, saugius ir kokybiškų medžiagų vaikiškus minkštus baldus.

Kalbant apie virtuvę, šiandien tapo mažiau populiarūs minkštirji virtuvės kampai, bet dažnai pasirenkamos kėdės su minkšta sėdima dalimi. Ypač valgomajame. Taigi, į klausimą – ar minkštieji baldai yra populiariausi, vienareikšmiškai atsakyti negalima. Šiandien daug žmonių renkasi minimalistinį stilių. Bet ir tokiame interjere neapsieinama be minkštos lovos, stilingo svetainės kampo ar pufų.

