Dovana Užutrakio dvarui – švara nušvitęs fasadas ir aplinka

Baltoji Užutrakio dvaro sodyba ant Galvės ežero kranto vasaros saulėje nušvito dar ryškiau – rūmų fasadą, langus bei aplink esančius mažosios architektūros elementus nemokamai nuplovė visame pasaulyje veikianti tarptautinė bendrovė „Kärcher“, žinoma kaip aukšto slėgio įrenginių ir kitų inovatyvių valymo sistemų sprendimų kūrėja. Tai – kasmetinė įmonės dovana visuomenei, kai profesionaliai išplaunami svarbūs ir dažnai lankomi visuomeniniai bei istoriniai paveldo objektai, taip prisidedant prie jų išsaugojimo būsimoms kartoms.

Pernai Vilniuje nemokamai išvaliusi miesto Rotušės aikštę ir laiptus, šiemet įmonė Trakų rajone profesionaliai atnaujino Užutrakio dvaro sodybos rūmų fasadą, rotondą, ežero terasą su paviljonais, pietinio parterio terasą, skulptūras, vazas, postamentus bei suoliukus. Tai buvo iki šiol didžiausias savo apimtimi ir sudėtingumu valymo projektas, kurį „Kärcher“ Lietuvoje apsiėmė atlikti. Užutrakio dvaro sodybos teritorija didelė, joje objektai išsidėstę toli vienas nuo kito, tad reikėjo išspręsti elektros ir vandens tiekimo, privažiavimo klausimus, prireikė nemažai laiko iš anksto susiplanuoti darbus. Valymo darbai su profesionalia įranga bei vandeniu, be jokių cheminių priemonių saugant gamtą, užtruko dvi dienas, darbus atliko 30 įmonės darbuotojų, kurie šiai iniciatyvai įgyvendinti bendrai skyrė daugiau kaip 240 darbo valandų.

„Šiemet tęsiame socialinės atsakomybės projektą, profesionaliai išvalydami visuomenei svarbų kultūros ir istorinio paveldo objektą. Užutrakio dvaras traukia savo nuostabia aplinka istorijos gerbėjus, čia vyksta daug kultūrinių renginių, koncertų, dvaras taip pat yra populiari fotosesijų vieta švenčiantiems vestuves ar kitas svarbias gyvenimo šventes. Užutrakio rūmų fasadui bei aplink esantiems mažosios architektūros elementams valyti naudojome savo sukurtas technologijas, kurios yra tvarios, draugiškos gamtai bei žmonėms – taip prisidedame prie gražesnės Lietuvos ir visuomenei palankios aplinkos kūrimo“, – sako įmonės vadovas Lietuvoje Mindaugas Levickas.

Neoklasicistinio stiliaus Užutrakio dvaro rūmai pastatyti pagal Juzefo Huso projektą, puikiai iliustruoja XIX a. pab.–XX a. pr. Vakarų Europos dvarų gyvenimo kultūrą. 2023 m. čia įvyko 40 kultūrinių renginių, kuriuose dalyvavo 4200 lankytojų, surengtos 6 parodos, jas aplankė 7260 lankytojų.

Pasak Užutrakio dvaro sodybos skyriaus vadovės Andželikos Kriaučiūnienės, iki šiol mažosios architektūros elementai buvo plaunami savais pajėgumais, fasadas plaunamas rankiniu būdu, kiek pasiekiama kopėčiomis, tačiau pagrindiniai nešvarumai yra gerokai aukščiau ir sunkiai pasiekiami. Tuo tarpu paviljonai nebuvo plaunami nė karto nuo jų pastatymo, daugiau kaip dešimtmetį.

„Dviejų aukštų plytų mūro rūmai yra iš išorės tinkuoti ir baltai dažyti, todėl gražiai išryškėja parko žalumos ir mėlyno ežero fone, tačiau tuo pat metu balta spalva pritraukia daugybę vabzdžių ir vorų, paliekančių ant baltų sienų gyvybinės veiklos pėdsakus. Šiuos nešvarumus sunku pasiekti, o valymo darbus planuoti sudėtinga, kadangi vasaros sezonas trumpas ir įtemptas – daug įvairių renginių, filmavimų, fotosesijų, kurie sunkiai dera su aukštuminiams valymo darbams reikalingais pastoliais. Todėl pasiūlymas profesionaliai nuplauti rūmų fasadą bei aplink esančius mažosios architektūros elementus ypač nudžiugino – tai buvo atlikta labai operatyviai pasitelkiant specialią kėlimo ir valymo techniką, visiškai nesutrikdant mūsų suplanuotų renginių ir veiklų“, – pasakoja A. Kriaučiūnienė.

Pasak jos, sunkiausiai pasiekiamo vietos rūmų valymui – tai sienos, pastogės, aukšti langai, paviljonų ir rotondos kupolai. Per dvi dienas specialistai nuplovė rūmų fasadus ir langus (išskyrus vakarinį, nes šiuo metu peri kregždės), ežero terasos paviljonus, mažojo parterio terasą, suoliukus, vazas, skulptūras. Be to, dvaro rūmams buvo pademonstruota ir padovanota įranga baldų gobelenams valyti.

2021 m. Vokietijoje „Kärcher“ buvo apdovanota kaip viena iš trijų tvariausių šalies įmonių didžiųjų bendrovių kategorijoje. Įmonė siekia sumažinti poveikį aplinkai, todėl nuolat diegia efektyvesnes technologijas, mažinančias vandens ir energijos suvartojimą.

„Kärcher“ aktyviai dalyvauja įvairiuose socialinės atsakomybės projektuose, tokiuose kaip UNESCO iniciatyva „Pasaulio paveldo objektų valymas ir restauravimas“. Vieni žymiausių įmonės valytų objektų buvo Rio de Žaneiro Kristaus Atpirkėjo statula, Rašmoro kalno Amerikos prezidentų memorialas, Šv. Petro aikštė Vatikane.

Lietuvoje „Kärcher“ atstovybė veikia 15 metų. Šiuo metu atidaryti 3 centrai ir servisai Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Įmonėje dirba 61 darbuotojas.

Apie „Kärcher“:

„Kärcher“ yra pasaulinis valymo technologijų lyderis, įkurtas Alfredo Kärcherio 1935 m. Štutgarte (Vokietijoje). Šiuo metu tai yra Kärcher‘ių šeimos valdoma įmonė, kurioje dirba daugiau kaip 16 tūkst. darbuotojų.

Šiuo metu „Kärcher“ veikia daugiau kaip 80 šalių, iš viso bendrovė turi 18 gamybos ir logistikos padalinių Europoje, Amerikoje ir Azijoje – taip siekiama užtikrinti greitą įrangos ir produktų pristatymą. Dalis „Kärcher“ produkcijos gaminama Vilniaus gamykloje „Vilma“, taip pat – Latvijoje.

2023 m. „Kärcher“ pasiekė 3,2 mlrd. Eur apyvartą – didžiausią per visą įmonės istoriją. Vidiniais duomenimis, per metus parduodama daugiau nei 16 mln. vienetų valymo įrangos, įskaitant aukšto slėgio plovimo įrenginius, grindų valymo mašinas, dulkių siurblius ir kitus prietaisus. Iš viso „Kärcher“ gaminių asortimente – apie 3000 pavadinimų.