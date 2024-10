Drąsa išeiti iš komforto zonos: kaip įveikti kultūrinius skirtumus studijuojant užsienyje

Studijos užsienyje – tai nuotykis, kuris gali pakeisti jūsų gyvenimą! Žinoma, prisitaikyti prie naujos kultūros gali būti iššūkis, tačiau būtent tai suteikia progą augti, mokytis ir patirti kažką naujo. Kiekvienas iššūkis, su kuriuo susidursite, yra galimybė tapti atviresniu, lankstesniu ir stipresniu žmogumi.

Kai atvykstate į naują šalį, viskas gali atrodyti kitaip – nuo bendravimo būdo iki socialinių normų ar net mokymosi stiliaus. Galbūt pastebėsite, kad žmonės bendrauja tiesiai arba, priešingai, renkasi švelnesnį, netiesioginį požiūrį. Kai kuriose mokymosi aplinkose studentai raginami drąsiai diskutuoti, o kitur svarbiau laikytis formalių taisyklių. Bet būtent tokie skirtumai gali praturtinti jūsų požiūrį ir išmokyti naujų dalykų!

Būkite atviri: priimkite naujas idėjas, įprasminkite kiekvieną naują patirtį ir nebijokite mokytis iš skirtumų. Jie gali tapti jūsų stiprybe!

Stebėkite ir klauskite: mokykitės iš vietinių gyventojų, pastebėkite jų įpročius ir papročius. Nebijokite klausti – tai puikus būdas ne tik sužinoti, bet ir užmegzti ryšius.

Mokykitės kalbos: net ir keli žodžiai vietine kalba gali atverti duris į naujus draugystės ryšius ir padėti jaustis labiau savimi.

Bendraukite su bendraamžiais: prisijunkite prie tarptautinių studentų grupių ir drauge įveikite iššūkius. Kartu su kitais atrasite, kad nesate vieni!

Įsitraukite į vietinę kultūrą: dalyvaukite vietiniuose renginiuose, festivaliuose ar kitose veiklose. Tai puiki galimybė pažinti šalį ir sukurti nepamirštamus prisiminimus.

Dauguma universitetų siūlo pagalbos išteklius, tokius kaip orientacinės programos, konsultacijos ir kultūriniai seminarai. Jie skirti tam, kad jūsų prisitaikymo kelionė būtų kuo lengvesnė. Tad nesidrovėkite naudotis tuo, kas jums siūloma!

Kiekviena diena užsienyje – tai žingsnis į priekį. Nors iš pradžių gali būti sunku, prisiminkite, kad esate drąsus (-i), nes išėjote iš savo komforto zonos ir pasirinkote pažinti pasaulį. Leiskite sau mėgautis šia nuostabia patirtimi, augti ir sukurti prisiminimus, kurie lydės visą gyvenimą!

Sterre, mainų studentė iš Nyderlandų Latvijoje:

„Mano Europos studijų patirtis buvo tikrai puiki. Miesto grožis ir žmonių šiluma padarė tai nepamirštama patirtimi.“

Kodėl studijuoti Latvijoje – netradicinis sprendimas?

„Esu olandų mainų studentė, šiuo metu studijuoju Latvijoje. Kol tyrinėjau galimas kryptis, Latvija išsiskyrė tuo, kad tai tikrai graži šalis ir turi geras mokyklas.“

Sterre patirtis: „Turiu savo gyvenimo laiką.“

„Studijuoti Latvijoje lengviau nei mano gimtajame universitete, bet mano bendra patirtis puiki! Miestas tikrai gražus, žmonės čia labai draugiški ir aš leidžiu savo gyvenimo laiką! Todėl esu labai dėkinga, kad turėjau galimybę čia studijuoti ir gyventi.“

Patarimai būsimiems mainų studentams

Gali būti naudinga, kad jūsų gimtojo universiteto ir to, kuriame studijuosite, studijų dalykai šiek tiek sutaptų. Be to, iš anksto atlikite kai kuriuos tyrimus, kad sužinotumėte apie apgyvendinimą ir gyvenimą toje vietoje, į kurią persikelsite.

Studentiškas gyvenimas: būstas ir išlaidos

„Aš gyvenu studentų bendrabutyje, kurį universitetas siūlo tarptautiniams studentams. Jie yra prieinami, o aplinka tikrai padėjo man susirasti naujų draugų. Finansiškai mano tėvai padengia mokyklos išlaidas, o likusi dalis finansuojama pagal Erasmus+ programą“.

Leidėjas: Linale s.r.o www.europospulsas.lt, uablinale@gmail.com. Už visą turinį „Europos pulse“ atsakingi tik autoriai ir jų nuomonės nebūtinai atspindi Europos Sąjungos poziciją. Europos Sąjunga negali būti už jas atsakinga.