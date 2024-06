Imuniteto stiprinimas: kaip padėti vaikams išvengti ligų

Vaikų imunitetas formuojasi ir stiprėja augant. Kuo mažesnis vaikas, tuo mažiau jo organizmas gali atsispirti virusų ir bakterijų atakoms. Tad tėvų užduotis – padėti jam susidoroti su galimomis grėsmėmis, o imuninės sistemos stiprinimu užsiimti kuo anksčiau, dar neužklupus ligoms.

Kas yra imunitetas?

Tai natūrali gynybos sistema, apsauganti organizmą nuo virusų, grybelių, bakterijų ir alergenų atakų. Imunitetas gali būti įgimtas arba įgytas. Įgimta – paveldima apsauginė organizmo funkcija, susiformavusi nėštumo metu. O įgytas imunitetas formuojasi vaikui augant, organizmui „susitinkant“ su įvairiais svetimkūniais. Įgytas imunitetas gali būti formuojamas ir stiprinamas nuo pirmųjų kūdikio gyvenimo mėnesių. Tai padės vaikui augti sveikam ir stipriam.

Kodėl vaikai dažnai serga?

Per pirmuosius penkerius gyvenimo metus vaiko imuninė sistema vystosi labai aktyviai. Pirmaisiais gyvenimo mėnesiais organizmas tik pradeda kurti savo imuninę sistemą, todėl ji nėra atspari. Pirmaisiais gyvenimo metais plečiasi kontaktų ratas: vaikas eina į lopšelį, darželį, mokyklą – jis daugiau kontaktuoja su išoriniu pasauliu ir dažniau susiduria su naujais ligos sukėlėjais (patogeninėmis bakterijomis ir virusais). Tuo tarpu iki 12–15 metų įvyksta hormoniniai pokyčiai, o tai jau savaime yra išbandymas organizmui, taigi ir imuninei sistemai. Tokiame amžiuje ypač svarbūs yra vitaminai paaugliams, kad padėti palaikyti imuninę sistemą ir užtikrinti tinkamą vystymąsi.

Kaip stiprinti imunitetą nuo pirmųjų gyvenimo dienų?

Be abejo, stiprinti vaiko imunitetą svarbu jau nuo pirmųjų gyvenimo dienų. Tėvai turi sudaryti optimalias sąlygas kūdikio vystymuisi. Taigi, kas yra svarbiausia?

Mikroklimatas. Vaikų kambarys turi būti šviesus ir erdvus. Taip pat jį reikia kuo dažniau vėdinti, kad jame būtų pakankamai gryno oro. Tai vienas iš pagrindinių punktų imuninės sistemos stiprinimui.

Sveika mityba. Puiku, jei šeima valgo įvairų, sveiką maistą (košes, daržoves, sriubas, mėsą, žuvį ir kt.). Laikantis sveikos mitybos, jūsų vaiko imunitetas be abejo kasmet stiprės. Stenkitės kuo dažniau pusryčiauti ar vakarieniauti su visa šeima prie vieno stalo: taip vaikas perims sveikos mitybos įpročius. Be to, jei kūdikis maitinamas krūtimi – kartu su motinos pienu jis gauna ne tik baltymų, riebalų, angliavandenių, bet ir kitų naudingų medžiagų, saugančių vaiko organizmą. Būtent todėl žindymas toks svarbus vaikams pirmaisiais gyvenimo metais.

Būti gryname ore. Vaikams naudinga vaikščioti gryname ore ir leisti laiką saulėje (žinoma, su apsauga nuo UV spinduliuotės. Žaidimai lauke, važinėjimas dviračiu ir pasivaikščiojimai miške – puikus būdas natūraliai stiprinti vaiko imunitetą.

Imuniteto stiprinimas rudenį – kodėl taip svarbu?

Rudenį vaiko imunitetas ypač pažeidžiamas. Be to, kad užklumpa šalti orai, daugelis vaikų rudens sezono pradžioje patiria stresą dėl mokyklos ar darželio. Tad štai keletas rekomendacijų, kurios padės sustiprinti vaiko imunitetą:

Užtikrinkite reikiamą drėgmės lygį patalpoje, ypač šildymo sezono metu: dėl nosiaryklės gleivinės išsausėjimo gali padidėti imlumas infekcijoms. O be to, jei vaiko oda išsausėja, ji tampa labiau linkusi į sudirgimą ir lupimąsi, vaikas blogiau miega ir tampa irzlus.

ypač šildymo sezono metu: dėl nosiaryklės gleivinės išsausėjimo gali padidėti imlumas infekcijoms. O be to, jei vaiko oda išsausėja, ji tampa labiau linkusi į sudirgimą ir lupimąsi, vaikas blogiau miega ir tampa irzlus. Pakankamai laiko miegui, aktyviai veiklai ir poilsiui . Vaikas turi pakankamai išsimiegoti, dieną turėtų būti saikingas fizinis aktyvumas, o link vakaro ir prieš miegą pageidautina laiką praleisti ramiai. Tik pailsėjęs organizmas gali būti stiprus ir atsispirti įvairiems susirgimams.

. Vaikas turi pakankamai išsimiegoti, dieną turėtų būti saikingas fizinis aktyvumas, o link vakaro ir prieš miegą pageidautina laiką praleisti ramiai. Tik pailsėjęs organizmas gali būti stiprus ir atsispirti įvairiems susirgimams. Vitaminų vartojimas. Be jokios abejonės, imuninei sistemai stiprinti būtini įvairūs vitaminai vaikams ir paaugliams, kuriuose gausu vitaminų D, E, A, C, taip pat aminorūgščių, cinko, seleno, omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių ir kitų naudingų medžiagų. Tačiau prieš pirkdami turėtumėte pasikonsultuoti su gydytoju ir atlikti papildomus tyrimus vitaminų kiekiui nustatyti, kadangi hipervitaminozė yra tokia pat pavojinga kaip vitaminų trūkumas.

Tinkama mityba ir fizinis aktyvumas imuniteto stiprinimui

Subalansuota mityba vaidina svarbų vaidmenį formuojant stiprų imunitetą. Į racioną būtina įtraukti maisto produktus, kuriuose gausu vitaminų ir mikroelementų, tuo pačiu mažinant tokio maisto kaip: saldumynai, greitas maistas, riebus maistas, rūkyti produktai, pusgaminiai ir kt. suvartojimą. Sveikas maistas, kuris turi būti ikimokyklinuko, moksleivio ir paauglio racione: įvairūs žalumynai, ridikai, morkos, žiediniai kopūstai, obuoliai, pomidorai, paprikos, ropės, česnakai, svogūnai, moliūgai, žuvys, mėsa ir kt. O stiprinti vaiko imunitetą padės: agrastai, serbentai, erškėtuogės, spanguolės, šaltalankiai, citrina, apelsinas, laimas, medus. Taip pat naudingi ir natūralūs vaisių gėrimai, ir naminiai kompotai.

Be to, sportuojantys vaikai serga rečiau ir apskritai lengviau pernešą virusines ligas. Fizinis aktyvumas yra savotiškas imuninės sistemos treniruoklis. Tačiau svarbu, kad fizinis aktyvumas būtų reguliarus. Ir nebūtina užsiimti pernelyg intensyviu sportu – pradėti galima nuo žaidimų kamuoliu kieme ir rytinės mankštos, ar apsilankymo baseine.

Vitaminai vaikams ir paaugliams – kodėl reikalingi?

Pavyzdžiui, vandenyje tirpūs B grupės vitaminai ypač svarbūs imuniteto stiprinimui vaikystėje. Jie atsakingi už tinkamą smegenų, nervų sistemos ir virškinimo organų funkcionavimą. Vitaminas C užtikrina imuniteto formavimąsi ir palaikymą, o riebaluose tirpūs vitaminai A, D, E, K reguliuoja kalcio apykaitą, medžiagų apykaitą, hormonų sintezę, skatina audinių regeneraciją bei gerina kraujo krešėjimą. Todėl tai yra būtiniausi ir geriausi vitaminai paaugliams ir vaikams.

Vitaminai vaikams ir paaugliams gaminami kapsulių, sirupo, pastilių, šnypščiųjų ir kramtomųjų tablečių pavidalu, tad belieka pasirinkti patogiausią formą ir aprūpinti organizmą būtinosiomis medžiagomis.

PR