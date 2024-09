Intymios zonos priežiūra menstruacijų metu: kokių klaidų geriau nedaryti?

Tinkama intymi higiena menstruacijų metu – labai svarbi, tačiau neretai paraštėse pasiliekanti tema. Visuomenėje sklando gausybė mitų, kaip reikėtų prižiūrėti intymią zoną, kad išvengtume infekcijų, blogo kvapo ir diskomforto, tačiau nemaža dalis jų ne tik neveiksmingi, bet gali ir pakenkti. Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Ieva Sauserytė paaiškina, kokių klaidų geriau nedaryti ir dalijasi lengvai įgyvendinamais patarimais intymiai higienai menstruacijų metu.

Vaistininkė pasakoja, kad pirmosios menstruacijos merginoms prasideda sulaukus 11–15 metų amžiaus ir tęsiasi iki pat menopauzės. Kiekvieną mėnesį kūnas ruošiasi galimam nėštumui – gimdos sienelės tampa storesnės ir tvirtesnės, tačiau neįvykus apvaisinimui, visi papildomi gimdos sienelių sluoksniai pasišalina. Taip įvyksta menstruacijos, trunkančios 4–8 dienas. Statistika rodo, kad jei sudėtume visas moters gyvenimo menstruacijų dienas, suma būtų lygi net septyneriems metams.

Visų pirma – pasirūpinkime švara

Anot vaistininkės, bene pats svarbiausias aspektas prižiūrint intymią zoną menstruacijų metu – tinkamos higienos laikymasis. I. Sauserytė sako, kad apsiprausti intymias vietas kartą per parą – būtina, o dar geriau jei prausiamasi arba bent jau apsivaloma drėgnomis intymios higienos servetėlėmis keletą kartų.

„Kada einame į dušą, daugelis esame įpratę visoms kūno vietoms naudoti tą pačią dužo želę, tačiau reikėtų atsiminti, kad odos ir makšties mikrofloros pusiausvyra yra skirtinga. Odos pH dažniausiai būna 5,5, o makšties svyruoja tarp 3,8 ir 4,5 pH. Pastarasis pH yra mažesnis tam, kad šioje terpėje greičiau žūtų į ją patekusios bakterijos. Kadangi įprastos dužo želė ar muilo pH gali siekti ir 10, naudojant juos gali būti pakenkiama natūraliai makšties mikroflorai“, – paaiškina „Camelia“ vaistininkė.

Nors visuomenėje yra paplitusi klaidinga nuomonė, kad specialiomis priemonėmis arba naudojant dušo galvutės vandens srovę reikėtų prausti ir makšties vidų – labai svarbu žinoti, kad tai gali net ir pakenkti. Tokiu būdu sutrikdoma visa makšties mikroflora, o bakterijos ir mikrobai gali būti netyčia įstumiami į vidų, taip padidint įvairių ligų atsiradimo riziką. Natūrali makšties mikroflora gali pakisti ir dėl pernelyg didelio streso, ilgo antibiotikų vartojimo, sintetinių, labai aptemptų, odai kvėpuoti neleidžiančių apatinių.

„Sutrikus makšties mikroflorai gali kilti įvairūs uždegimai, pavyzdžiui, pienligė, bakterinė vaginozė arba makšties grybelis, pasižymintis niežuliu, varškės konsistencijos išskyromis, skausmingu šlapinimusi. Svarbu įsiminti, kad makštis yra savaime išsivalantis organas, todėl pakanka ją nuprausti iš išorės, naudojant tiesiog šiltą vandenį arba intymiai higienai skirtą prausiklį, kurio pH būtų apie 4,5. Tokiu būdu išsaugosime rūgščių ir šarmų pusiausvyrą makštyje ir sumažinsime infekcijų riziką. Prausiklių galima rasti išties įvairių: vieni jų palaiko drėgmę, kiti padeda sumažinti bakterijų dauginimąsi, nemalonius kvapus, palaiko pH pusiausvyrą, kiti gali būti skirti jautriai ir sudirgusiai odai“, – sako I. Sauserytė.

Ji priduria, kad renkantis intymios higienos prausiklį, verta užmesti akį ir į jo sudėtį. Labai svarbi dedamoji – pieno rūgštis, kuri normalizuoja rūgščių ir šarmų pusiausvyrą, taip pat įvairios antiseptinės sudedamosios dalys. Ramunėlių ekstraktas – taip pat naudinga veiklioji medžiaga, nes skatina odos ir gleivinės gijimą, mažina niežėjimą ir perštėjimą. Medetkų ir šalavijo ekstraktai pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis, mažina paraudimus, o alijošiaus ekstraktas ramina ir drėkina odą, mažina sudirginimą.

Kaip pasirinkti tinkamas higienos priemones?

Pasak vaistininkės I. Sauserytės, dar vienas labai svarbus dėmuo intymios zonos priežiūroje menstruacijų metu – patogiausių priemonių, kurios užtikrintų ne tik komfortą, bet ir saugumo jausmą pasirinkimas. Jų šiandien galima rasti įvairiausių: menstruacijoms skirtų kelnaičių, taurelių, kempinėlių, tamponų, paketų, įklotų. Dažniausias merginų ir moterų pasirinkimas būna higieniniai paketai. Pastarųjų variantų yra išties daug: galima rinktis pagal dydį, formą, storį, medžiagą, skysčių sugeriamumo rodiklį. Svarbu nepamiršti šių higienos priemonių keisti kas 3–4 valandas, kad būtų išvengta nemalonaus kvapo, dirginimo bei bakterijų dauginimosi.

Tamponai – kitas tarp įvairaus amžiaus moterų populiarus higieninis produktas menstruacijų metu. Nors juos galima keisti rečiau, kas 4–8 valandas, labai svarbu atrasti sau tinkamą tampono sugeriamumo rodiklį – jei su vienu tamponu galite išbūti visas 8 valandas jo nepakeitus, sugeriamumas yra per didelis. Tokiu atveju, šilta ir drėgna makšties aplinka bus labiau linkusi kaupti bakterijas, be to didėja toksinio šoko sindromo rizika.

„Toksinio šoko sindromas yra reta, tačiau labai rimta organizmo reakcija, kelianti nemenką pavojų gyvybei. Jei tamponai keičiami nepakankamai dažnai, ant jų besivystančios bakterijos gali daugintis ir per gimdos kaklelį patekti į gimdą. Panaši rizika kyla naudojant menstruacines taureles, kempinėles bei kitas tiesiai į makštį dedamas priemones. Todėl švara ir reguliarus priemonių keitimas yra labai svarbu.

Ši būklė pasireiškia dideliu bendru silpnumu, raumenų skausmais, aukšta temperatūra, vėmimu ar viduriavimu, bėrimu ir dažniausiai yra gydoma sveikatos priežiūros įstaigose. Žinoma, simptomai gali priminti paprastą peršalimą ar gripą, tačiau susiduriant su minėtais simptomais ir tuo metu naudojant tamponą ar kitą priemonę, būtina ją kuo greičiau pašalinti ir kreiptis į gydymo įstaigą“, – perspėja I. Sauserytė.

Vaistininkė priduria, kad nuo pat pirmųjų paauglystės dienų, merginos turėtų būti supažindinamos su jų kūnuose vykstančiais pokyčiais ir mokomos tinkamos higienos menstruacijų metu. Svarbiausia – palaikyti sausumą ir švarą, stengtis nesukurti tinkamos ertmės bakterijoms veistis, o higienos priemonėmis naudotis teisingai, skaityti gamintojų pateikiamus aprašymus.