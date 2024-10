„InvestEU“ fondas remia studentų būstų statybą Vidurio ir Rytų Europoje

Iliustruota nuotrauka

„InvestEU“ remiamas Europos investicijų fondas teikia paramą būstų, kuriuose galės gyventi iki 3 500 studentų, statybai Vidurio ir Rytų Europoje

EIF svariai prisidėjus prie „1 Asset Management“ valdomo fondo, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Baltijos šalyse atsiras naujų studentų apgyvendinimo vietų.

50 mln. EUR EIF įsipareigojimas atveria kelią būstų, kuriuose galės gyventi iki 3 500 studentų, statybai.

Tai – pirmasis pagal programą „InvestEU“ remiamas EIF įsipareigojimas fondui, kurio investicijos sutelktos tik į socialinę infrastruktūrą Vidurio ir Rytų Europoje.

Europos investicijų fondui (EIF) įsipareigojus 50 mln. EUR prisidėti prie Lietuvos investicijų bendrovės „1 Asset Management“ vykdomos iniciatyvos, Vidurio ir Rytų Europoje daugės apgyvendinimo vietų studentams. Pagal programą „InvestEU“ remiamas EIF įnašas skirtas „Central and Eastern Europe Student Housing Fund“ (Vidurio ir Rytų Europos studentų būsto fondas), kuriam kartu su kitais fondo investuotojais iš viso įsipareigota skirti 112 mln. EUR. „CEE Student Housing Fund“ yra pirmasis fondas EIF portfelyje, skirtas tik socialinei infrastruktūrai Vidurio ir Rytų Europoje.

„CEE Student Housing Fund“ galės finansuoti būstų, skirtų iki 3 500 studentų, statybą Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pagal projektą didžiuosiuose akademiniuose miestuose per ateinančius penkerius metus planuojama pastatyti bent septynis pastatus.

Investuoti bus pradėta nedelsiant, nes „CEE Student Housing Fund“ jau užtikrino projektų įgyvendinimą, pradėjo finansuoti ir statyti studentų būstus, kuriuose galės apsigyventi 1 800 studentų Lenkijos Varšuvos, Vroclavo ir Gdansko miestuose. Keturi pastatai – du Varšuvoje, vienas Vroclave ir vienas Gdanske – bus pastatyti 2025–2027 m.

„Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su bendrove „1 Asset Management“ ir remti modernių studentų būstų plėtrą regione, kuriame toks poreikis itin didelis, – teigė EIF vykdomoji direktorė Marjut Falkstedt sutarties pasirašymo renginyje Vilniuje. – Džiaugiamės galėdami prisidėti prie paramos Europos studentams.“

„Turėdami tokį institucinį investuotoją kaip EIF, demonstruojame savo investicijų į studentų būsto projektus strategijos patikimumą, – sakė „1 Asset Management“ vadovas Alius Jakubėlis. – Tai – tvirtas žingsnis į priekį. Dėl augančios paklausos, gerų užimtumo rodiklių ir didėjančių nuomos kainų studentų būsto sektorius dabartinėje ekonominėje situacijoje yra potencialus investuotojų apsidraudimas nuo rizikos.“

„CEE Student Housing Fund“ jau finansavo studentų būsto projektus, skirtus daugiau nei 1 500 studentų, Lietuvos miestuose Vilniuje ir Kaune, Latvijos sostinėje Rygoje ir Lenkijos mieste Krokuvoje.

Fondo partneris Matas Mockeliūnas teigė, kad šiuo metu prioritetas yra plėsti tokius projektus Lenkijoje. Šioje šalyje gyvena 1,2 mln. studentų, todėl čia poreikis didžiausias. „Ir toliau daugiausia dėmesio skiriame Lenkijai, nors mūsų akiratyje – visa Vidurio ir Rytų Europa. Džiaugiuosi, kad EIF prisijungė prie šio projekto, ir tikiuosi, kad pavyks pakeisti regiono studentų būstų infrastruktūrą ir patenkinti neatidėliotiną modernių gyvenamųjų patalpų studentams ir jauniems specialistams poreikį, nes dauguma valstybinių bendrabučių yra pasenę ir neatitinka reikiamų gyvenimo standartų, jų paklausa regione yra didelė, o pasiūla – vis dar maža.“

Pagrindiniai faktai

Investicijų valdymo bendrovės „1 Asset Management“ valdomas turtas sudaro daugiau kaip 280 mln. EUR ir yra investuojamas pagal kelias investavimo strategijas: į miškų fondą, studentų būsto fondą, oro uostų viešbučių fondą, privačios skolos ir privataus nuosavo kapitalo fondus. Studentų apgyvendinimo srityje bendrovė siekia sukurti gerai veikiančių objektų portfelį didžiuosiuose Vidurio ir Rytų Europos akademiniuose miestuose ir per ateinančius penkerius metus padidinti eksploatuojamų būstų skaičių iki 5 000. Dabartinis studentų būstų portfelis apima projektus Vilniuje ir Kaune (Lietuva), Rygoje (Latvija), Krokuvoje (Lenkija), du projektus Varšuvoje (planuojama atidaryti 2025 m.), Vroclave (planuojama atidaryti 2026 m.), Gdanske (planuojama atidaryti 2027 m.).

Europos investicijų fondas (EIF) yra Europos investicijų banko grupės dalis. Jo pagrindinis uždavinys – remti mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) Europoje, padedant joms gauti finansavimą. EIF kuria ir plėtoja rizikos ir augimo kapitalo, garantijų ir mikrofinansavimo priemones šiam rinkos segmentui. Atlikdamas šį vaidmenį EIF padeda siekti pagrindinių ES politikos tikslų, įskaitant konkurencingumą, augimą, žmogiškąjį kapitalą ir klimato srities veiksmus.

Pagal programą „InvestEU“ Europos Sąjungai teikiamas itin svarbus ilgalaikis finansavimas, pritraukiant daug privačiųjų bei viešųjų lėšų tvariam atsigavimui ir augimui remti. Be to, ji padeda sutelkti privačiąsias investicijas įgyvendinant ES politikos prioritetus, pvz., Europos žaliąjį kursą ir skaitmeninę pertvarką. Programa „InvestEU“ sutelkia daugelį įvairių šiuo metu prieinamų ES finansinių priemonių investicijoms Europos Sąjungoje remti, padidindama investiciniams projektams Europoje skiriamo finansavimo paprastumą, efektyvumą ir lankstumą. Programą sudaro trys komponentai: „InvestEU“ fondas, „InvestEU“ konsultacijų centras ir „InvestEU“ portalas. „InvestEU“ fondo lėšos naudojamos per finansinius partnerius, kurie investuoja į projektus pasinaudodami 26,2 mlrd. EUR ES biudžeto garantija. Visa biudžeto garantija bus suteikta įgyvendinančiųjų partnerių investiciniams projektams, padidins jų pajėgumą prisiimti riziką ir taip sutelks ne mažiau kaip 372 mlrd. EUR papildomų investicijų.

