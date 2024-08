Išmani mokslo metų pradžia su „Tele2“: ypatingi pasiūlymai ruošiant vaikus į mokyklą

Be klasikinio mokyklinių reikmenų krepšelio, vaikams šiandien vis dažniau prireikia išmaniųjų įrenginių. Mobiliojo tinklo operatorius „Tele2“ parengė specialius pasiūlymus mokslo metų pradžiai pasiruošti. Tarp jų – telefonai iki 250 eurų, kompiuteriai ir kiti modernūs įrenginiai už patrauklią kainą.

Palaikykite ryšį su vaiku, kad ir kur jis bebūtų – pasinaudokite „Tele2“ pasiūlymais ir įsigydami norimus išmaniuosius įrenginius, sulaukite staigmenų. Daugiau apie šiuos pasiūlymus galite sužinoti www.tele2.lt.

Telefonas vaikui: praktiški pasirinkimai

Išmanieji telefonai leidžia tėvams būti ramiems, žinant, kad vaikas gali bet kada susisiekti, pasidalinti dienos įspūdžiais ar paprašyti pagalbos. Natūralus noras rūpintis savo vaiku dažnai paskatina tėvus padovanoti pirmąjį išmanųjį įrenginį.

Ieškantiems nebrangaus telefono su „Android“ operacine sistema, mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ siūlo rinktis „Samsung Galaxy A“ seriją. Pavyzdžiui, „Samsung Galaxy A15 4G“ su 128 GB atmintimi galite įsigyti už 194,25 Eur (vienkartinis laikmenos mokestis jau įskaičiuotas). Net iki dviejų dienų veikianti baterija ir itin greitas įkrovimas leis jūsų vaikui nuolatos būti pasiekiamam.

Panaši alternatyva, palaikanti 5G ryšį, „Samsung Galaxy A15 5G“ su 24 mėn. sutartimi ir neriboto interneto planu kainuoja tik 34,98 Eur per mėnesį (ankstesnė paketo kaina – 49,18 Eur/mėn.). Įrenginiui papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis 5,25 Eur. Su juo pradinė įmoka šiam telefonui yra 6,25 Eur.

Puikiu kainos ir kokybės santykiu taip pat pasižymi „Xiaomi Redmi“ telefonai. Artėjančių mokslo metų proga, „Xiaomi Redmi 13C 5G“ su 128 GB atmintimi net be sutarties kainuoja tik 159 Eur (ankstesnė kaina – 199 Eur). Šis telefonas taip pat palaiko naujos kartos 5G ryšį, pasižymi ilgai veikiančia baterija, dideliu ekranu ir galingu procesoriumi kasdieniam naudojimui.

Dėl savo patvarumo ir atsparumo „Xiaomi Redmi“ serijos įrenginiai, kuriuos galite įsigyti „Tele2“ internetiniame puslapyje, tinka telefonus įbrėžti ar išmesti mėgstantiems vaikams. Be to, „Xiaomi“ reguliariai atnaujina savo telefonų programinę įrangą, užtikrindama, kad jie ilgai išliktų saugūs ir funkcionalūs.

Išmanusis laikrodis – puikus pasirinkimas palaikyti saugų ryšį su vaiku, jei manote, kad telefonu naudotis atžalai dar per anksti. Su išmaniuoju laikrodžiu „Gudručiu Super-G Active Pro“ galima skambinti ir gauti skambučius, siųsti žinutes, o tėveliams – stebėti savo vaiką su integruota GPS sistema. Laikrodį prieš naujus mokslo metus galite įsigyti tik už 109 Eur (ankstesnė kaina – 159 Eur).

Spartus 5G namų internetas ir kompiuteriai mokslui

Tam, kad mokytis būtų galima be trukdžių, namuose būtinas modernus 5G internetas. Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ kviečia atkreipti dėmesį į patrauklius pasiūlymus, kai kartu su moderniausiu interneto ryšiu galite įsigyti ir kompiuterį.

Nešiojamasis kompiuteris yra neatsiejamas mokymosi palydovas. Jei renkate vaikui pirmąjį kompiuterį, puikiu pasirinkimu gali tapti „Lenovo V15 G3 IAP“ (16 GB + 512 GB). Tai greitas ir patikimas įrenginys, kurio bateriją iki 80 proc. įkrausite vos per 1 valandą. Jo kaina be sutarties – 399 Eur, o su 500 GB namų interneto planu ir 24 mėn. sutartimi įrenginys kainuos 35,48 Eur per mėnesį. Pradinė įmoka – 1 Eur.

Kitas neįtikėtinas pasiūlymas – universalus ir patikimas 17,3 colių ekrano „HP Laptop 17-cp2011ny“ (8 GB + 512 GB). Šio įrenginio baterija veikia net iki 12,5 val., o stereo garsiakalbiai užtikrina kokybišką garsą nuotolinio darbo, konferencijų, paskaitų ar pamokų metu. Pilna kompiuterio kaina – 589 Eur, o su 24 mėnesių sutartimi ir nešiojamuoju 50 GB internetu – tik 10,49 Eur mėnesiui. Pradinė įmoka už kompiuterį – 1 Eur (ankstesnė kompiuterio kaina su 50 GB interneto sutartimi – 19,91 Eur/mėn.).

Jei jūsų vaikas mėgsta tyrinėti ir mokytis žaisdamas, metalinio korpuso planšetė „Samsung Galaxy Tab A9+ 5G“ su 64 GB atmintimi – puikus pasirinkimas. Didelis ekranas ir edukacinės programėlės padės ugdyti kūrybiškumą. Pilna įrenginio kaina be plano yra 254,25 Eur. Įsigyjant minėtą planšetę ir sudarant sutartį dvejiems metams su namų interneto planu 500 GB už 18,9 Eur, planšetė iš viso kainuoja tik 19,90 Eur per mėnesį (ankstesnė paketo kaina – 30 Eur/mėn.). Planšetei taip pat taikomas 5,25 Eur vienkartinis laikmenos mokestis. Su šiuo mokesčiu pradinė įmoka už planšetę – 6,25 Eur.

PR