Keptų obuolių tyrė žiemai

Keptų obuolių tyrė pasižymi ypatingu skoniu ir aromatu, o žiemai labai paprasta ją pagaminti.

Tiesiog iškepame orkaitėje obuolius kol jie suminkštės ir pertriname per sietelį. Po to užverdame ir supilame į švarius, iškaitintus stiklainius. Norint išsaugoti vitaminus ir pektinus (medžiagas, gerinančias žarnyno veiklą) obuolių žievelės nelupu, obuolių nepjaustau. Iš termiškai apdorotų obuolių labai gerai pasisaviname pektinus. Tokiu būdu gamintai obuolių tyrei renkuosi sveikus ir saldesnius obuolius, nes ją gaminu visiškai be cukraus. Nuo jų skonio ir priklauso, kokio gardumo bus obuolių tyrė.

Jei įmanoma, naudokite vaisius iš savo sodo arba ekologiškus. Tyrę ruošti galima ir su kitais vaisiais (slyvomis, kriaušėmis) ar priedais (cinamonu, vanile) arba su moliūgu. Ji būna kreminė ir natūraliai saldi iš pačių vaisių. Gaminu ją ir savo anūkėlei, nes šią natūralią tyrę galima valgyti kūdikiams nuo 6 mėn. Tai puikus vienas pirmųjų pasirinkimų kūdikiui. Tyrė tinka skanaujant su košėmis, jogurtu, varške, sūriais, blyneliais, sklindžiais arba tiesiog vieną kabinant iš stiklainiuko. Taip pat, sumaišius su garstyčiomis arba krienais, galime paruošti pagardus prie mėsos.

Druskos pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…

Jolanta VELIČKIENĖ,

Maisto technologė, technologijų edukologė, pedagogė,

Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja

2024