Moliūgų sriuba. Jolantos Veličkienės nuotr.

Ruduo neatsiejamas nuo spalvingų derliaus gėrybių, ir moliūgai užima ypatingą vietą mūsų staluose. Šie ryškūs, švelnūs vaisiai ne tik puošia mūsų maistą, bet ir suteikia gausybę maistinių medžiagų. Turtingi vitaminais, mineralais ir antioksidantais, moliūgai yra ne tik skanūs, bet ir naudingi mūsų sveikatai.

Jie prisideda prie stipraus imuniteto, geros virškinimo sistemos ir bendros savijautos. Moliūgai yra viena universaliausių daržovių, puikiai tinkanti tiek saldiems, tiek sūriems patiekalams. Nuo sriubų iki pyragų, jie gali būti paruošti įvairiais būdais ir džiuginti visų skonius, tai leidžia eksperimentuoti virtuvėje. Pasinaudokite jų gausa rudenį ir mėgaukitės visais jų privalumais visus metus.

Kreminė moliūgų sriuba su apelsinais

Moliūgų sriuba yra puikus patiekalas šaltomis dienomis, suteikiantis šilumos ir jaukumo. Ši sriuba gali būti paruošta be gyvūninių produktų, todėl ji puikiai tinka vegetarams ir veganams. Apelsinų sultys ir imbieras suteikia unikalų ir gaivų skonį, puikiai derantį su moliūgu. Morkos ir imbieras yra puikūs vitaminų šaltiniai, o apelsinai prisideda prie imuniteto stiprinimo. Bulvės suteikia sriubai kreminę ir tirštą konsistenciją, praturtindamos ją malonia tekstūra. Be to, bulvės yra puikus angliavandenių šaltinis, todėl sriuba tampa soti ir maistinga. Ši sriuba ne tik skani, bet ir sveika, todėl yra puikus pasirinkimas norintiems pasimėgauti šiltu ir maistingu patiekalu.

Reikės:

500 ml daržovių sultinio (arba vandens), apie 400 g moliūgo (jau išvalyto nuo sėklų), 3-4 bulvių, apelsino (sultys ir žievelė), didelės morkos, poros česnako skiltelių, 1-2 cm šviežio imbiero, truputi čili pipiro pagal savo skonį, 200 ml grietinėlės arba kokosų pieno (veganams), sviesto ir aliejaus pakepimui (veganams tik aliejaus), druskos, pipirų ir muskato riešuto pagal skonį.

Moliūgą, bulves ir morką nulupkite ir supjaustykite kubeliais. Česnaką ir imbierą nuvalykite, tada smulkiai supjaustykite. Taip pat smulkiai supjaustykite čili pipirą. Storadugniame puode arba gilioje keptuvėje įkaitinkite šiek tiek sviesto (arba aliejaus, jei gaminate veganams). Įdėkite česnaką, imbierą ir čili pipirą, kepkite 1-2 minutes, kol pasijaus aromatas. Tuomet įdėkite moliūgo, bulvių ir morkų kubelius. Kepkite dar 5-7 minutes, kol daržovės šiek tiek suminkštės.

Tuomet supilkite daržovių sultinį (arba vandenį) ir užvirkite. Sumažinkite ugnį, uždenkite ir virkite 15-20 minučių, kol daržovės bus minkštos. Kai daržovės suminkštės, nuimkite nuo ugnies ir naudodami trintuvą, sutrinkite sriubą iki norimos konsistencijos. Supilkite apelsino sultis ir pridėkite apelsino žievelę, grietinėlę (ar kokosų pieną) bei prieskonius pagal skonį. Gerai išmaišykite ir pašildykite dar 2-3 minutes. Sriubą patiekite su duonos skrebučiais ir pakepintomis moliūgų sėklomis. Galite papuošti šviežiomis žolelėmis arba keliais šlakeliais aliejaus.

Druskos pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…

Jolanta Veličkienė,

Maisto technologė, technologijų edukologė, pedagogė

Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja

2024