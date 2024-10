Naujai įrengtuose namuose žmonės gali pasijusti prastai. Cheminių medžiagų ekspertas paaiškina kodėl

Kristinos dukros žaidžia namuose

Įsirengdami naujus namus daugelis mūsų tikisi, kad jie taps saugiu prieglobsčiu, vieta, kurioje galėsime ramiai gyventi ir kurti gražiausias šeimos akimirkas. Tačiau ne kiekvienas žino, kad namų aplinkoje gali slypėti sveikatai kenksmingos medžiagos.

Vienas iš tokių atvejų pasitaikė vilnietei Kristinai, kuri besilankydama naujai įrengtuose namuose, pasijuto prastai. Įtarimų kėlė sklindantis sintetinių medžiagų kvapas, atsiradęs vykstant namų įrengimo darbams. Ištyrus patalpų orą, buvo nustatytas aukšta lakiųjų ftalatų koncentracija. Nors šių pavojingų cheminių medžiagų koncentracija ore neviršijo Lietuvoje nustatytos higienos normos, bet tai nenuramino vilnietės. Cheminių medžiagų ekspertas paaiškino kodėl tai kelia riziką ir, kad būtina imtis veiksmų, nes tokioms medžiagoms nėra saugios ribos, ypač jei namuose yra vaikų ar besilaukiančių moterų.

Įtarimų sukėlė po lubų įrengimo atsiradęs kvapas

Kristina su vyru, kurie augina dvi mergaites, įsirenginėja naujus namus. „Žinome, kad namų vidaus apdailoje, dažnai naudojamos įvairios cheminės medžiagos, kurios gali būti kenksmingos sveikatai. Todėl savo namams medžiagas renkamės labai atidžiai – domimės jų sudėtimi ir ieškome saugiausių variantų.“ – pasakoja Kristina.

Namuose meistrams sumontavus įtempiamas lubas Kristina pajuto dirginimą ir nutarė ištirti namų orą dėl lakiųjų organinių junginių. Rezultatai kėlė klausimų. „Praėjusių metų gale meistrai sumontavo įtempiamas lubas, iš karto po to pasijutau prastai – lankantis namuose, man graužė gerklę ir ėmė dirginti akis. Daugiausiai įtarimų kėlė naujai atsiradęs kvapas, todėl iš karto ištyrėme patalpų orą Nacionalinėje visuomenės sveikatos centro laboratorijoje. Gavę rezultatus sužinojome, kad suminė ftalatų koncentracija namų ore, nors leidžiamų ribų neviršija, bet yra gana aukšta – artima ribinei koncentracijai. Kas nustebino dar labiau, kad oro tyrimą pakartojus po pusės metų, ftalatų rodiklis vis dar buvo labai aukštas, nors ir išmontavome lubas.“ – savo patirtimi dalinosi vilnietė.

Ftalatai – viena dažniausių pavojingų cheminių medžiagų namų aplinkoje

Cheminių medžiagų ekspertas įspėja, kad ftalatų poveikis sveikatai yra žalingas. „Ftalatai yra turbūt viena dažniausiai sutinkamų pavojingų cheminių medžiagų namų aplinkoje, nes jie yra naudojami įvairiose apdailos priemonėse, interjero elementuose. Tai cheminių junginių grupė, daugiausia naudojama kaip plastifikatoriai, siekiant padaryti plastikus elastingais ir lanksčiais. Ši medžiaga gali būti naudojama klijuose, sandarikliuose, grindų ir sienų dangose, įvairiose statybinėse medžiagose, PVC plastiko gaminiuose ir kai kuriose interjero gaminiuose, tokiuose kaip kilimai.“ – komentuoja VšĮ „Baltijos aplinkos forumo“ cheminių medžiagų ekspertas Gražvydas Jegelevičius.

„Į žmogaus organizmą ftalatai gali patekti įkvepiant, užterštą patalpų orą arba dulkes, ar tiesiogiai kontaktuojant su jų turinčiais gaminiais. Maži vaikai patiria didesnę riziką, nes gali praryti dulkes, kuriose šios medžiagos linkusios kauptis. Kai kurie ftalatai veikia kaip endokrininę sistemą ardančios medžiagos, trikdančios žmogaus hormonų sistemą, galinčios sukelti vystymosi sutrikimus. Be to, manoma, kad ftalatai gali kelti didelį pavojų reprodukcinei sistemai, ypač vyrų.“ – sako G. Jegelevičius.

Jei neviršijama higienos norma, dar nereiškia, kad aplinka yra saugi

Cheminių medžiagų ekspertas, komentuodamas Kristinos situaciją pastebi: „Nors sveikatai kenksmingų medžiagų kiekiai neviršija leistinų ribų, tačiau šios medžiagos poveikį daro net esant mažoms koncentracijoms. Be to nesame veikiami tik vienos medžiagos. Vienu metu mus veikia įvairios cheminės medžiagos – taip vadinamas „toksiškas kokteilis“. Šį poveikį sunku pamatuoti ir įvertinti, bet manoma, kad poveikis gali būti stiprus.“ – sako G. Jegelevičius.

Neseniai Vokiečių mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė tokio cheminių medžiagų kokteilio keliamą pavojų žmogaus nerviniams audiniams. Mokslinio darbo metu buvo tiriami daugiau nei 600 savanorių kraujo mėginiai. Aptiktos 294 pavojingos cheminės medžiagos, kurios į žmogaus organizmą patenka iš namų aplinkos, kasdienio vartojimo prekių, kosmetikos ir higienos priemonių, pesticidų likučių maiste it kt. Nors daugelio šių medžiagų koncentracijos buvo labai žemos, žemesnės už prognozuojamą poveikio lygį, tačiau pastebėtas suminis šių medžiagų neurotoksinis efektas.

„Be to, reikia prisiminti, kad įvairaus pavojingumo sveikatai kenksmingos medžiagos gali slypėti visur – mūsų balduose, sienose, grindyse, lubose ir įvairiuose daiktuose.“ – patikina cheminių medžiagų ekspertas.

Kaip išvengti pavojingų cheminių medžiagų namų aplinkoje?

Nors visiškai išvengti pavojingų cheminių medžiagų gali būti sudėtinga, sąmoningas medžiagų pasirinkimas ir jų poveikio stebėjimas gali ženkliai prisidėti prie sveikesnės namų aplinkos kūrimo. Norint sumažinti neigiamą poveikį sveikatai, svarbu atidžiai rinktis statybines ir interjero medžiagas.

Ekspertas rekomenduoja pirmenybę teikti natūralioms medžiagoms, be pridėtinių pavojingų cheminių junginių. “Reikėtų rinktis natūralios kilmės medžiagas, neapdorotas, ar kiek įmanoma mažiau apdorotas cheminėmis medžiagomis. Čia taip pat gali pasitarnauti ekologiniai ženklai, kuriais žymimi sertifikuoti, aiškius kriterijus atitinkantys gaminiai. Be to, svarbu reguliariai vėdinti patalpas, dažnai valyti dulkes.” – sako G. Jegelevičius.

Baltijos aplinkos forumo inform.