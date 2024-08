Pasigaminkite troškinį, kuris nukels į paprikos gimtinę – Ispaniją: prireiks vos kelių ingredientų (receptas)

Paprikas į Europą atgabeno Kristupo Kolumbo įgula ir nors šią ekspediciją bei šiuolaikinį europiečio stalą skiria ne vienas šimtmetis, paprikos iki šių dienų vis dar yra vienos populiariausių maisto gamyboje. Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, į kasdienį maisto racioną svarbu įtraukti kuo įvairesnių skonių ir spalvų, o paprikos – puikiai tam tinka.

Prekybos tinklo „Rimi“ ryšių su visuomene vadovė Eglė Krasauskienė pastebi, kad lietuviai dažniausiai renkasi švelnaus skonio apvaliąsias ir pailgąsias paprikas bei labiausiai mėgsta raudono atspalvio. Kulinarijos ekspertai pavasarį kviečia nuspalvinti savo patiekalų lėkštes ir išbandyti pigų daržovių troškinio receptą, nukelsiantį į paprikos gimtinę – Ispaniją.

Spalvingosios paprikos – naudingos sveikatai

Paprikų spalvų gama ir įvairovė išties plati – nuo mums įprastų žalių, raudonų, oranžinių ar geltonų daržovių iki gelsvai baltų ar net violetinių. Anot sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, skirtingų atspalvių paprikos ne tik papuoš lėkštę, bet ir praturtins mitybos racioną įvairiais karotinoidais. Pavyzdžiui, žalios spalvos paprikose gausu liuteino, geltonos ir oranžinės spalvos paprikose – betakaroteno, o raudonos spalvos paprikose – zeaksantino. Vis dėl to, gydytojos dietologės žiniomis, nėra didelio skirtumo, kokios spalvos paprikas valgome: „Tiesiog vertėtų stengtis, jog iš esmės maistas būtų spalvingas ir įvairus, o paprikos – puikiai tam tinkančios daržovės.“

Be to, paprikose yra ir kitų žmogaus organizmui svarbių maistinių medžiagų. „Šiose daržovėse gausu vitaminų A, C, E, mineralų bei įvairių antioksidantų. Tam, kad gautume kuo daugiau vitaminų, paprikas reikėtų vartoti termiškai neapdorotas. Nepaisant to, skaidulos ir mineralinės medžiagos paprikose išlieka net ir jas kaitinant, o terminis apdorojimas leidžia atsiskleisti ir tam tikroms papildomoms paprikų skonio savybėms“, – pažymi dr. E. Gavelienė.

Paprikų aitrumas vertinamas specialioje skalėje

Nors paprikos yra vienos iš sveikatai palankiausių daržovių, tačiau ne visi žmonės patiekalus su jomis toleruoja vienodai. „Jautresnį virškinamąjį traktą turintiems žmonėms reikėtų atsižvelgti į individualias savo organizmo savybes. Taip pat svarbu neužmiršti, kad aitriosios paprikos gali sukelti ir dar didesnį diskomfortą. Todėl jų, dėl aitrumą suteikiančių komponentų, nerekomenduojama valgyti tiek, kiek įprastų paprikų arba kitų daržovių“, – primena gydytoja dietologė.

Įdomu gali pasirodyti tai, jog paprikos turi savo aitrumo vertinimo lygį – Skovilio skalę. Saldžioji paprika vertinama nuliu šios skalės aštrumo vienetų, o vienas aštriausių pasaulyje pipirų – Habanero – šioje skalėje siekia 350 tūkst. aštrumo vienetų. Bet kuriuo atveju, ar tai būtų švelnaus skonio paprika ar ypatingai aitrus pipiras, vartoti juos geriausia jaučiant saiką.

Viena universaliausių bei spalvingiausių daržovių

Galimybė nusipirkti paprikų ir jas panaudoti maisto gamyboje yra vienas iš tų retų šansų, kai galime praturtinti savo patiekalus įvairesnėmis spalvomis. Dėl klimato ypatybių Lietuvoje neturime tiek spalvingų daržovių ir vaisių, kiek pietų šalys, todėl prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Eglė Krasauskienė pastebi: „Paprikų populiarumą užtikrina jų ryški spalva, pagražinanti patiekalus, traškumas bei ryškus skonis. Daugiausiai jų nuperkama nuo spalio iki kovo mėnesių – žmonės tuomet gamina daugiau troškinių su daržovėmis, tačiau pavasarį ir vasarą taip pat naudinga jas naudoti salotoms ar kaip garnyrą prie mėsos patiekalų. Be to, pasinaudojus akcijomis galima ženkliai sutaupyti bei pagaminti pigų patiekalą su paprikomis itin lengva.“

Taip pat specialistė pastebi, kad tarp gausios saldžiųjų paprikų spalvų paletės populiariausia išlieka raudonoji paprika. Be to, aitriųjų paprikų nuperkama daug mažiau, nes dažniausiai jas renkasi gerokai aštresnius, lietuviams ne tiek įprastus patiekalus mėgstantys pirkėjai. „Kaip žinia, aitresnės paprikos patiekalus gali nebūtinai paskaninti, jei bus pasirinktos netinkamos jų proporcijos ar per didelis kiekis – valgį tiesiog sugadinsime. Nepaisant to, pirkėjai mėgsta jalapeno pipirus, juos naudoja picų gamybai ar renkasi marinuotus, mat tuomet jų skonis tampa šiek tiek švelnesnis“, – pasakoja E. Krasauskienė.

Kaip išsirinkti geros kokybės papriką?

Pasak E. Krasauskienės, neapsiriksite ir išsirinksite puikios kokybės papriką, jeigu ji bus tvirta, stangri, ryškaus atspalvio ir blizgaus paviršiaus. Taip pat ekspertė pažymi, kad paprikos odelė neturėtų būti suglebusi, susiraukšlėjusi ar suvytusi, paviršius turtėtų būti be minkštų dėmių ar įpjovimų, o stiebo dalis – be pelėsio žymių.

Paprikas namuose reikia laikyti šaldytuve, specialiame daržovių stalčiuje. „Geriausia šias daržoves laikyti sandariai, bet be plėvelės, nes ji leis greičiau susidaryti kondensatui, kuris gali paspartinti paprikų puvimą. Pagal galimybes paprikas po įsigijimo geriausia suvartoti per 2–3 dienas”, – priduria E. Krasauskienė.

„Rimi“ kulinarijos specialistai namuose kviečia pasigaminti daržovių troškinį su saldžiosiomis paprikomis. Šis klasikinis ispaniškas patiekalas – labai lengvai paruošiamas, tad puikiai tiks spalvingai bei sočiai vakarienei.

RECEPTAS

Ispaniškas daržovių troškinys

Patiekalui reikės:

3 šaukštų alyvuogių aliejaus;

1 vnt. svogūno;

8 skiltelių česnako;

2 vnt. raudonosios saldžiosios paprikos;

2 vnt. pailgos saldžiosios paprikos;

2 vnt. cukinijos;

400 g. trintų pomidorų;

1 šaukštelio raudonėlių;

Druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimo eiga:

Daržoves supjaustykite. Didelėje plačioje keptuvėje ant vidutinės kaitros pakaitinkite alyvuogių aliejų. Suverskite kubeliais supjaustytą svogūną, pakepinkite, kol šiek tiek paruduos, tada suberkite susmulkintą česnaką ir pakepinkite 2 min. Tuomet sudėkite supjaustytą baklažaną, paprikas ir kepinkite pamaišydami 5 min. Tada suverskite supjaustytą cukiniją ir kepinkite 2 min. Sukrėskite trintus pomidorus, paskaninkite druska, pipirais, raudonėliais ir troškinkite apie 15 min. Nukelkite keptuvę nuo kaitros. Šį troškinį galite valgyti tiek karštą, tiek šaltą. Patiekite su jūsų mėgstama duona. Jei norite, papildomai pašlakstykite alyvuogių aliejumi.

Skanaus!