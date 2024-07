Po VMI pastabų autoserviso pelnas šoktelėjo dvigubai

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Panevėžio AVMI) atlikusi vieno Aukštaitijos autoserviso stebėseną nustatė, kad įmonė dvejus metus deklaravo esanti tariamai nuostolinga, todėl jos savininkas reguliariai skolino savo įmonei asmenines lėšas – jų suma siekė per 75 tūkst. eurų. Nuostolius deklaravusi įmonė iš tiesų dirbo pelningai, todėl VMI specialistai šią skolą savininkui pripažino pajamomis.

Įmonė papildomai deklaravo per dvejus metus gavusi 76 tūkst. eurų pajamų, nuo kurių apskaičiavo beveik 12 tūkst. eurų PVM. Be to, patikslino pelno mokesčio deklaracijas ir nurodė gavusi 107 tūkst. eurų pelno, vietoje 43 tūkst. eurų. Taip pat įmonė pateikė prašymą įsiregistruoti PVM mokėtoja.

„Automobilių remonto sektoriui VMI skiria padidintą dėmesį. Šiuo metu atliekama 40-ies rizikingų mokesčių mokėtojų veiklos analizė ir pas visus, deja, nustatyti pažeidimai. Tendencinga tai, kad dalis verslo atstovų apskaitoje registruoja ne visus sandorius, vadinasi abi sandorio pusės sudaro prielaidas pajamų bei išlaidų slėpimui. Įmonių savininkai iš veiklos vykdymo deklaruoja mažesnes pajamas nei darbo užmokestis mokamas samdomiems darbuotojams. Kyla retorinis klausimas, ar tikrai autoremonto verslą įkūręs asmuo nesuinteresuotas užsidirbti ir gauti pelno? Kai deklaruojama, kad kvalifikuotiems autoremonto meistrams išmokamas minimalus darbo užmokestis, galime numanyti, kad rizika dėl neapskaitytų pajamų ir nepaskaitomo darbo užmokesčio vis dar išlieka“, – sako autoremonto sektoriaus priežiūros projektui vadovaujanti Sandra Mociškienė, Panevėžio AVMI atstovė, akcentuodama, kad „šešėlyje“ dirbantys autoremontininkai kenkia ir skaidriai dirbantiems bei sąžiningai konkuruojantiems to paties sektoriaus verslininkams, kurių yra dauguma.

Mokesčių administratorius pažymi, kad stebėsena yra švelnioji kontrolės priemonė, kurios metu stebima įmonė ar gyventojas gali savo klaidas ištaisyti, tačiau jei stebimas mokesčių mokėtojas neatsižvelgia į VMI surinktą informaciją bei pastabas, tuomet įmonės atžvilgiu gali būti taikomi griežti kontrolės veiksmai – mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas.

Po rizikų vertinimo – VMI pranešimai bei poreikis saugoti užsakymo paraiškas

„Jau esame atrinkę rizikingus mokesčių mokėtojus, apie 2,5 tūkst. gyventojų, kurie artimiausiu metu gaus VMI laiškus. Juose įvardinome rizikas, kurias stebime gyventojo veikloje, pvz., pajamos mažesnės nei minimali alga, deklaruoja visiškai negaunantys pelno arba dirbantys nuostolingai, metinis pelnas mažesnis nei 10 tūkst. eurų ir kt. Gavusieji šiuos laiškus turėtų įvertinti savo deklaracijose pateiktus duomenis ir juos patikslinti, priešingu atveju galime imtis griežtesnių kontrolės veiksmų. Pagal rizikingus požymius bus atrinktos ir įmonės“, – teigia S. Mociškienė ir kaip teigiamą pavyzdį pateikia mažąją bendriją, kurios savininkas stebėsenos metu geranoriškai suskubo deklaruoti 32,3 tūkst. eurų išmokų iš bendrijos ir sumokėjo 5,5 tūkst. eurų mokesčių.

„Primename, kad nuo šių metų gegužės įsigaliojo Aprašas, pagal kurio nuostatas autoremonto veiklos vykdytojai privalo ne tik pildyti užsakymo paraiškas, bet jas ir saugoti, nes paraiškos prilyginamos apskaitos dokumentams. Kontroliuojant autoremonto veiklos vykdytojus VMI reikės pateikti užsakymo paraiškas, o jose esanti aktuali informacija padės išsiaiškinti, kokios detalės ar medžiagos panaudotos automobilio remonto metu, kieno nupirktos – įmonės ar transporto priemonės valdytojo, kokie remonto darbai atlikti, taip pat darbų kainą pagal nusistatytus įkainius ir pan. Remiantis šiais duomenimis galėsime vertinti realią situaciją bei tiksliau atkurti veiklos išlaidas ir pajamas“, – teigia S. Mociškienė pažymėdama, kad užsakymo paraiškos itin svarbios ir automobilių savininkams, todėl gyventojai turėtų autoremonto įmonėse reikalauti užsakymo paraiškų pildymo su aiškiai nurodytomis panaudotomis detalėmis/medžiagomis bei atliktais darbais ir jas saugoti, kaip saugome kasos aparato kvitą nusipirkę prekes – tai padės apsidrausti, jei paslaugos būtų suteiktos nekokybiškai.

VMI primena, kad pastebėję ar turėdami informacijos apie nelegalią autoremonto veiklą, neapskaitomas pajamas ar kitus mokestinius pažeidimus gyventojai apie tai gali pranešti telefonu +370 5 260 5060 ar užpildyti elektroninę anketą VMI svetainėje.

vmi.lt iform.