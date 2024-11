Šiuolaikinio jaunimo jausmų kalba: kokia ji?

Projektas „Kalbantys jausmai“. Foto M. Endriuška

Lietuvos jaunimas savo emocinę sveikatą vertina kiek daugiau nei šešiais balais iš dešimties, rodo organizacijos „Gelbėkit vaikus” rugsėjį pristatyti Lietuvos paauglių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų apklausos rezultatai. Kita, „Jaunimo linijos“ užsakymu Lietuvoje vykdyta apklausa atskleidė, kad net 83 proc. jaunų žmonių patiria emocinius sunkumus. Pasaulio banko ir STRATA atlikti tyrimų rezultatai – panašūs: jauniems žmonėms dažnai kyla įvairių emocinės sveikatos iššūkių, tačiau jie apie savo jausmus kalbėti dažnai nėra linkę. Ar meninės veiklos ir teatras gali būti tas raktas, suteikiantis jaunimui galimybę atrakinti save, tyrinėti savo tapatybę, ugdyti empatiją ir pasitikėjimą savimi?

Meninės veiklos – emocinio intelekto ugdymui

Pasaulyje, kuriame kuriame dažnai pabrėžiama technologijų svarba, akademiniai rezultatai ir išoriniai pasiekimai, dažnai pamirštame menines veiklas, kaip būdą prakalbinti jaunimą bei padėti jaunoms asmenybėms atsiskleisti. „Menas – puikus būdas supažindinti jaunus žmones su jų pačių jausmais, padėti juos suprasti ir išlaisvinti. Dirbant su jaunimu dažnai pradžioje matau daug užsisklendusių, pasislėpusių po kaukėmis jaunuolių, bet labai džiugu pastebėti, kaip visa tai keičiasi – per teatrines improvizacijas, vaidybos ir sceninės kalbos treniruotes kaukės ima kristi, atsiskleidžia autentiškumas”, – sako Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) dėstytoja, doc. Rita Juodelienė. „Be to, meninės, ypač su teatru susijusios veiklos – puikus būdas lavinti kritinį mąstymą. Teatras moko, jog problemos gali turėti daugiau nei vieną sprendimą, o klausimai – daugiau nei vieną atsakymą. Jaunuoliai kūrybinio proceso metu mokosi įvertinti skirtingus požiūrius ir lavinti problemų sprendimo įgūdžius. Taip ugdomas jų gebėjimas kritiškai mąstyti, o tai yra labai svarbus įgūdis siekiant akademinės sėkmės ir orientuojantis gyvenime”, – teigia pedagogė.

Projektas „Kalbantys jausmai“. Foto M. Endriuška

Doc. R. Juodelienės teiginius patvirtina ir tyrimai. Remiantis Nacionalinio meno fondo (National Endowment for the Arts, JAV) ataskaita, moksleiviai, kurie įsitraukia į menines ir kultūrines veiklas, paprastai pasiekia geresnių akademinių rezultatų nei jų bendraamžiai. Taip yra daugiausia dėl to, kad kultūra ne tik ugdo jaunimo pasitikėjimą savimi, bet ir skatina tokius įgūdžius kaip kritinė analizė ir kūrybiškas problemų sprendimas. Įsitraukdami į kūrybinius procesus jaunuoliai kuria ir kritiškai įvertina kūrinio struktūrą, turinį ir emocinį poveikį, bet ir reflektuoja savo vidinį pasaulį. Tai padeda ugdyti stiprius argumentavimo įgūdžius ir kritinį mąstymą.

Kultūrinė edukacija – ateities lyderiams

Profesionalių aktorių duetas Virginija Kuklytė ir Šarūnas Gedvilas kartu su Britų taryba Lietuvoje vykdo menines ir edukacines veiklas jaunimui Šalčininkų rajone, kuriomis siekia skatinti kūrybiškumą, meninį tobulėjimą bei megzti dialogą tarp skirtingų bendruomenių. „Veiklą vykdome jau dešimt metų. Organizavome dienos stovyklas, vėliau – įvairius edukacinius projektus. Visų mūsų veiklų tikslas – šviesti jaunimą: supažindinti su teatru, įdomiais kūrėjais, savo srities profesionalais. Skatiname jaunimą geriau pažinti save bei ugdyti kūrybiškumą, kuris labai reikalingas kiekvienam, nepriklausomai nuo karjeros pasirinkimų ateityje: ar būsi gydytojas, aktorius ar įmonės vadovas, – tai vienodai svarbu”, – įsitikinusi V. Kuklytė.

Virginijai pritaria iš Š. Gedvilas: „Kultūrines veiklas organizuojame pasitelkdami pačias įvairiausias priemones: muziką, improvizaciją, vaidybą, dainavimą, poeziją, filosofiją taip skatindami jaunos asmenybės individualumo paieškas. Stengiamės jaunimui padėti įveikti viešojo kalbėjimo bei scenos baimę, bet labiausiai pabrėžiame – svarbu nebijoti klysti, pasijuokti iš savo klaidų ir mokytis džiaugtis savo pasiekimais”, – teigia aktorius.

Šiemet V. Kuklytė, Š. Gedvilas, aktorių ansamblis „Degam” ir Britų taryba Šalčininkų rajone organizavo tiriamojo meno projektą „Kalbantys jausmai“, kuriuo kvietė vietos jaunimą susiburti ir kurti eiles apie savo jausmus: viltis, norus, išgyvenimus, svajones ir baimes. Projekto metu jaunuoliai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kur mokėsi improvizacijos, teatrinės raiškos, retorikos, poezijos subtilybių, o „Degam“ aktoriai pagal jaunimo autorinę kūrybą sukūrė teatralizuotą koncertą, kurio premjera įvyko Šalčininkų kultūros centre. „Teatralizuotas koncertas atspindi tai, kuo gyvena jauni žmonės: čia daug pasimetimo, netikrumo, liūdesio, bet tuo pačiu ir daug gerų emocijų, jausmų ir svajonių. Įsimylėjimas, atjautos, dėmesio troškimas, bei noras gyventi, pažinti, džiaugtis – pagrindinės jaunų žmonių išgyvenimų temos.”, – sako V. Kuklytė.

Projektas „Kalbantys jausmai“. Foto M. Endriuška

Projekto sėkme džiaugiasi ir Britų tarybos Lietuvoje vadovė Ona Marija Vyšniauskė: „Tokios švietimą ir kultūrą jungiančios programos – reikalingos ir prasmingos, jos ugdo jaunus žmones, plečia jų akiratį, skatina megzti dialogą tarp skirtingų bendruomenių. Meninės, kultūrinės veiklos padeda saviraiškai, ugdo emocininį intelektą – tai be galo svarbu, taigi džiaugiamės galėdami prisidėti prie prie laisvo ir laimingo jaunimo, gebančio kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, ugdymo“, – teigia Britų tarybos Lietuvoje vadovė.

Apie Britų tarybą Lietuvoje:

Britų taryba yra tarptautinė Jungtinės Karalystės švietimo ir kultūrinių ryšių organizacija, Lietuvoje veikianti nuo 1992 metų. Per ilgametę veiklą Britų tarybos Vilniaus biuras įgyvendino daug programų ir iniciatyvų, skirtų tobulinti anglų kalbos mokymą, puoselėti bendradarbiavimą kultūros srityje bei plėtoti švietimo ir menų mainus tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.

Nuo 2016 m. visoje Lietuvoje aktyviai įgyvendinami projektai yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos „People to People“ dalis. Šiais projektais Lietuvoje siekiama skatinti įsitraukimą, bendruomenių sutelktumą, ugdyti XXI-jo amžiaus įgūdžius, medijų raštingumą, savarankiškumą ir pilietiškumą.

Teatralizuoto koncerto „Kalbantys jausmai” kūrybinė komanda:

Režisierius: Žilvinas Beniušis

Aktoriai: Šarūnas Gedvilas, Virginija Kuklytė, Rokas Petrauskas, Saulė Emilija Rašimaitė, Artūras Dubaka, Justinas Narvidas ir Oskar Wyganowski.

Kostiumų dailininkė: Kotryna Kvašytė.