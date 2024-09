Skulptorius Juozas Lebednykas palaidotas Onuškio kapinėse

Atsisveikinimas Onuškio bažnyčios šventoriuje

Rugsėjo 18-osios rytą onuškiečius pasiekė liūdna žinia – išvakarėse mirė kraštietis, Dusmenų kaime gimęs, Onuškio miestelyje augęs, gyvenęs, mokęsis žymus Lietuvos menininkas skulptorius Juozas Lebednykas. Darbštus ir produktyvus kūrėjas paliko daug įsimintinų darbų. Jo kūriniai išsibarstę po visą šalį ir pasaulį. Kūrinių įsigijęs Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio miesto dailės galerija, Trakų istorijos muziejus, JAV Baltieji rūmai, Europos parlamentas. Menininkas surengė arti 30-ties personalinių parodų ir buvo įvertintas svariais apdovanojimais.

Nuo 1973 metų Juozas Lebednykas gyveno ir kūrė Panevėžyje, tačiau Onuškis – gimtasis kraštas – jam buvo labai brangus. Čia jis atvažiuodavo dažniausiai vasarą. Ilsėdavosi, bendraudavo su artimaisiais, vaikystės draugais, kaimynais ir nepaliaujamai kūrė. Kūrė Onuškiui, gimtinei. Miesteliui Juozas dovanojo net keturias skulptūras: ,,Šv. Roką“ 2004 m., ,,Gėlių angelą“ 2007 m., ,,Šv. Mariją“ 2009 m., ,,Paukštį“ 2017 m. Dalį darbų planavo skirti nuolatinei ekspozicijai Onuškio meno galerijoje. Galerijos įkūrimo jis labai laukė, turėjo jos viziją ir, atvykęs į Onuškį, detaliai nupasakojo, kas joje turėtų būti ir kaip ji turėtų atrodyti.

Deja… Likimas lėmė, kad likus vos keletui savaičių iki galerijos atidarymo Juozas paliko šį pasaulį pakirstas ligos. Rugsėjo 20 dieną urną su menininko palaikais pasitikome Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Susirinko artimieji, kaimynai, draugai, kolegos, pažįstami. Prisiminėme Juozą Rožinio maldoje, klebonas Algimantas Gaidukevičius aukojo Šv. Mišias. Išlydėjome neskubėdami. Sustojome prie Šv. Marijos skulptūros – Juozo sukurtos: jo rankomis pagamintos, jo rankomis pastatytos. Čia ilgametę draugystę liudijo Dainius Morkūnas. Susitikę jie ilgai kalbėdavosi, svajojo, planavo. Kartu atstatė istorinį šulinį Onuškio K. Petrausko aikštėje, kartu statė skulptūras. Vaikystės išdaigas prisiminė mokyklos suolo draugas Juozas Kieras. Skulptoriaus indėlį į Lietuvos meną, kultūrą apibūdino ir menininkų vardu atsisveikino Lietuvos dailės sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė, studijų draugas, skulptorius Algirdas Bosas.

Atsisveikina Dainius Morkūnas

Kristijono Boso ir seniūnės Zitos Aniulienės jautrūs atsisveikinimo žodžiai skambėjo Onuškio kapinėse. Juozas atgulė šalia tėvų – kuklioje kapavietėje su baltu kryžiumi, po sena pušimi. Atgulė ten, kur visada norėjo.

Po laidotuvių neskubėjome namo. Dar buvome kartu su Juozo šeima – žmona Jolanta, dukra Migle, sūnumi Luku, seserimis Asta ir Birute. Šiltais prisiminimais dalijosi dukra Miglė Lebednykaitė, Dainius Morkūnas. Juozas buvęs be galo darbštus, kūrybingas, mylintis gamtą ir visus žmones, ir tą meilę išreiškęs per kūrybą. Menininkas buvo be galo paprastas ir labai kuklus. Dažnokai giliu, mąsliu žvilgsniu žvelgė į tolį. Kaip nuotraukoje, įamžintoje prieš daugelį metų.

Tokį jį ir prisiminsime – kraštietį menininką Juozą Lebednyką. Toks jis išliks skulptūrose, paveiksluose ir mūsų širdyse.

Zita Aniulienė,

Onuškio seniūnijos seniūnė