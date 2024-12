„TikTok“ draus grožio filtrus paaugliams: saugos psichinę sveikatą

Lygesnė oda, putlesnės lūpos, ilgesnės blakstienos – norite atrodyti gražesni nei esate? Tokią galimybę suteikiantis „TikTok“ ją uždraus paaugliams. Jaunų žmonių mėgstamoje trumpų vaizdo įrašų platformoje grožio filtrai rimtai žaloja paauglių psichinę sveikatą. Pasak Justinos Antropik, „Tele2“ skaitmeninio turinio vadovės, pakeitimai socialiniame tinkle įsigalios per kelias ateinančias savaites.

cottonbro studio / Pexels nuotr.

Kelia nerealius lūkesčius išvaizdai

„TikTok“ pakeitimai įvedami reaguojant į ne pelno organizacijos „Internet Matters“ ataskaitą apie vaikų saugumą internete. Apribojimai neleis jaunesniems nei 18 metų vartotojams naudoti sunkiai plika akimi pastebimų ir jų išvaizdą keičiančių efektų. Atnaujinimai bus taikomi visose Europos šalyse, įskaitant Lietuvą.

„Pastaruoju metu socialiniai tinklai susilaukė daug kritikos dėl jų poveikio jaunų žmonių psichologinei sveikatai. Todėl, kaip ir kitos populiarios socialinių tinklų platformos, „TikTok“ imasi pokyčių. Per artimiausias savaites bus įdiegti pakeitimai, kurie uždraus jaunesniems nei 18 metų naudotojams naudoti filtrus, kurie realistiškai koreguoja veido bruožus ir kelia nežmoniškus lūkesčius išvaizdai. Be to, filtrų aprašymai bus patobulinti, kad aiškiai nurodytų, kokie pokyčiai veide yra atliekami“, – paaiškina J. Antropik.

Pasak skaitmeninio turinio vadovės, grožio filtrai veikia naudodami veido atpažinimo technologiją, kurios algoritmas analizuoja naudotojo veido bruožus, remdamasis kontrasto skirtumais. Pavyzdžiui, nosies tiltelis paprastai yra šviesesnis nei jos šonai. Nuskaičius veidą tarsi žemėlapį, filtras uždeda ant jo tinklą, kuris tiksliai nustato įvairių bruožų vietas ir koreguoja juos pagal nustatymus.

„Patys paaugliai negalės naudoti filtrų, bet matys suaugusiuosius, kurie platina savo atvaizdus, patobulintus su DI. Neigiamas filtrų poveikis niekur nedings, nes paaugliai vis tiek bus veikiami pernelyg tobulai atrodančių suaugusiųjų veidų vaizdo įrašuose. Ši naujovė padės tik iš dalies“, – papildo ekspertė.

Justina Antropik, „Tele2“ skaitmeninio turinio vadovė

Vis dar leis apsimesti kačiukais

Amžiaus apribojimai nebus taikomi filtrų efektams, kurie yra sukurti taip, kad būtų akivaizdūs ir juokingi, pavyzdžiui, pridedant gyvūnų ausis arba komiškai naudojant animacijas.

„Vaikai dažnai nesugeba atpažinti, kada vaizdai yra pakeisti, ir jaučia stiprų socialinį spaudimą atitikti internete vyraujančius išvaizdos standartus. Pagražinantys filtrai skatina iškreiptą pasaulėžiūrą, kurioje idealizuoti, ištobulinti vaizdai tampa norma“, – teigia J. Antropik.

Ekspertės teigimu, ankstesnės tokių filtrų versijos dažnai veikdavo su trikdžiais. Rankos mostas prieš veidą nutraukdavo „stebuklą“ ir taip galėdavote aiškiai pamatyti, jog veidas pakoreguotas dirbtinai. Naujausi filtrai yra neįtikėtinai realistiški. Vartotojai gali judėti ekrane nesutrikdydami iliuzijos.

„TikTok“ duomenimis, platforma Europoje šiuo metu turi daugiau nei 175 milijonus aktyvių naudotojų per mėnesį. Socialinio tinklo atstovai praneša, kad artimiausiomis savaitėmis 13 Europos šalių vartotojams bus prieinamos naujos psichologinę pagalbą teikiančios funkcijos. Pavyzdžiui, vartotojai galės pranešti apie turinį, susijusį su savižudybėmis, savęs žalojimu, neapykanta ar priekabiavimu, taip pat bus plačiau viešinamos vietinės psichologinės pagalbos linijos.

„TikTok“ vysto naujas mašininio mokymosi technologijas, kurios gali aptikti jaunesnių nei 13 metų vaikų paskyras. Tai yra minimalus amžius, nuo kurio galima naudotis platforma. Bendrovė kiekvienais metais pašalina apie šešis milijonus paskyrų visame pasaulyje, kurios neatitinka minimalaus amžiaus reikalavimų.

Ruošiasi griežtesniems ES reguliavimams

Anot J. Antropik, apsaugos priemonės nepilnamečiams vartotojams ir akylesnis amžiaus tikrinimas yra dalis sprendimų, kuriuos socialinių medijų platformos įveda prieš artėjančius griežtesnius reguliavimus Europos Sąjungoje.

„Daugelis populiariausių socialinių tinklų vienu metu jautresnius saugumo reikalavimus įveda ne atsitiktinai. Už interneto saugumo taisyklių pažeidimus socialinėms platformoms grės didelės baudos“, – sako „Tele2“ skaitmeninio turinio vadovė.

Anksčiau šį mėnesį „Roblox“ paskelbė, kad apribos vaikams prieigą prie smurtinio turinio. Tai buvo padaryta reaguojant į įspėjimus apie vaikų išnaudojimą ir nepadorių vaizdų platinimą. „Instagram“, priklausanti „Meta“, taip pat pristatė paauglių paskyras jaunesniems nei 18 metų vartotojams. Tai suteiks tėvams daugiau kontrolės prižiūrėti, ką socialiniame tinkle veikia vaikai, įskaitant galimybę užblokuoti prieigą prie programėlės naktį.